Число должников выросло до рекордного уровня

Число россиян, ограниченных в праве выезда из РФ из-за долгов, достигло самого высокого уровня за последние годы.

Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, "по состоянию на конец мая ограничение в праве на выезд из РФ действовало в отношении 2,3 млн должников", передает ТАСС.

Приставы считают эту меру одной из самых эффективных для воздействия. "Благодаря применению к должникам данной меры [с начала года] взыскано 18,2 млрд рублей задолженности", - сообщили в ФССП.

Судебные приставы активно применяют запрет выезда за границу: за первые четыре месяца 2018 года эта мера применялась более чем к 3,3 млн должников (за первые четыре месяца 2017 года она применялась к 2,3 млн должников). Только в этом году приставы вынесли 1,6 млн новых постановлений о временном ограничении на выезд за границу, в том числе в отношении тех лиц, кто ранее находился в "стоп-листе" на границе, но сроки действия постановлений истекали.

Вместе с тем директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил во вторник на международной конференции "Суд 21-го века: Технологии на службе правосудия", что приставы серьезно сократили время исключения должников из списков невыездных после оплаты долга. Если раньше процедура занимала не менее двух суток, то теперь "ФССП совместно с ФСБ, Минкомсвязи, Казначейством обеспечено сокращение сроков снятия ограничений выезда из РФ должников по исполнительным производствам для обеспечения беспрепятственного выезда после оплаты задолженности".

По словам Аристова, Федеральной службой судебных приставов выдерживается временной интервал в 23 минуты при снятии "временного ограничения на выезд должников из РФ после поступления информации об уплате задолженности по исполнительному производству в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах".