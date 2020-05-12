Число госпитализированных с пневмонией жителей Карелии продолжает расти

За минувшие сутки с внебольничной пневмонией госпитализированы 8 человек.

По данным оперштаба Карелии по коронавирусу, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в больницы попали 356 пациентов, 41 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что 69-летний мужчина скончался в ковид-центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Тест на COVID -19 у пациента был положительный.