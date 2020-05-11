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Первый человек умер в Карелии от коронавируса (СРОЧНО)

Новости. Общество
08:14, 12 Мая 2020
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Пожилой петрозаводчанин, больной коронавирусной инфекцией, скончался в госпитале ветеранов, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

"Печальное известие поступило вчера вечером, 11 мая, из Госпиталя для ветеранов войн, написал Михаил Охлопков. - В ковид-центре умер пожилой петрозаводчанин. 69-летний мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии, был переведен на ИВЛ. Все это время медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но болезнь не отступила. Возраст, хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения – все это осложняло течение болезни и повлияло на исход".

Министр выразил искренние соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось, что в Карелии выявлен 171 человек,  заразившийся коронавирусом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-05-12 09:44:40
Где бабка Валя?
Leopol'd
2020-05-12 09:28:12
Срочная новость!!!
Мужчина 69 лет, с набором хронических заболеваний, скончался от болезни. В 600000 республике...
Сидите дома, бойтесь, исполняйте указания мудрого руководства!
Вася
2020-05-12 09:01:03
Коротко о последних заявлениях высказанных с бункера:

1. Все решения принятые властями с марта по май были "правильными и адекватными".
новый
2020-05-12 09:21:07
Вася, да все уже знают, что антинародное правительство постоянно скрывает от либерастов правду. В бункере :)
David
2020-05-12 08:29:48
Ужос, ужОс, ужОс,. Оказывается люди умирают!!!! Спасите, помогите!
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