Первый человек умер в Карелии от коронавируса (СРОЧНО)

Пожилой петрозаводчанин, больной коронавирусной инфекцией, скончался в госпитале ветеранов, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

"Печальное известие поступило вчера вечером, 11 мая, из Госпиталя для ветеранов войн, написал Михаил Охлопков. - В ковид-центре умер пожилой петрозаводчанин. 69-летний мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии, был переведен на ИВЛ. Все это время медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но болезнь не отступила. Возраст, хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения – все это осложняло течение болезни и повлияло на исход".

Министр выразил искренние соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось, что в Карелии выявлен 171 человек, заразившийся коронавирусом.