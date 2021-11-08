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Число инфицированных коронавирусом в Карелии превысило 77 тысяч человек

Новости. Общество
09:29, 08 Ноября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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За минувшие сутки в Карелии выявлено 279 новых случаев коронавирусной инфекции.

На 8 ноября в республике зарегистрированы 77096 инфицированных коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За прошедшие сутки выявлены 279 инфицированных, из них непривитых – 277 (99,2%). Из них заболевших 274, средней тяжести – 52, тяжелых – 3, крайне тяжелых – нет.

В ковидных стационарах получают лечение 955 пациентов, в состоянии средней тяжести – 873 человека, в тяжёлом – 79 (все не привиты).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 72661 человек, за последние сутки – 283.

За сутки зарегистрировано 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1016 человек.

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Комментарии

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Вася
2021-11-08 10:29:29
Если идти пешком то можно споткнуться и расшибиться нафиг)))
Олеся
2021-11-08 09:52:22
В Японии и Китае практически нулевая смертность от ковида...
У нас "госпожа арбидольщица" продолжает просто делать деньги на короне, так до сих пор нЕгде сделать тест и анализ на антитела бесплатно, отсюда и проблемы добавляются,да и бардак в медицине, кто побывал в этих ситуациях и осередях поймут о чём речь....
Вася
2021-11-08 10:18:16
Олеся, Достали уже ныть со своими Чубайсами.
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