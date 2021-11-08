Число инфицированных коронавирусом в Карелии превысило 77 тысяч человек

За минувшие сутки в Карелии выявлено 279 новых случаев коронавирусной инфекции.

На 8 ноября в республике зарегистрированы 77096 инфицированных коронавирусной инфекцией, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За прошедшие сутки выявлены 279 инфицированных, из них непривитых – 277 (99,2%). Из них заболевших 274, средней тяжести – 52, тяжелых – 3, крайне тяжелых – нет.

В ковидных стационарах получают лечение 955 пациентов, в состоянии средней тяжести – 873 человека, в тяжёлом – 79 (все не привиты).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 72661 человек, за последние сутки – 283.

За сутки зарегистрировано 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1016 человек.