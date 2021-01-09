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Число инфицированных коронавирусом в России приближается к 3,5 млн человек

Новости. Общество
12:41, 10 Января 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштрабе РФ.

За последние сутки в России выявлен 22 851 случай COVID-19 в 83 регионах.

Общее число заболевших коронавирусом в России на 10 января составило 3 401 954 человека.

Выздоровели за время пандемии 2 778 889 пациентов, за минувшее сутки выписаны по выздоровлению 24 080 человек.

Произошло 61 837 летальных случаев за все время, за последние 24 часа подтверждено 456 смертей больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 93,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 342 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10 янвваря остаются 627 989 человек.

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