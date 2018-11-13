Число ИП в Петрозаводске за год выросло почти на пять процентов

Количество индивидуальных предпринимателей в Петрозаводске превысило 7,6 тысяч человек, что на 4,3% больше, чем в прошлом году.

За год число индивидуальных предпринимателей в Петрозаводске увеличилось на 318 человек.

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