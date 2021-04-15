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Число крайне тяжелых больных коронавирусом в Карелии каждый день увеличивается

Новости. Общество
10:15, 16 Апреля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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На сегодняшний день к аппаратам ИВЛ подключены 10 больных, они не могут самостоятельно дышать, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков

По данным на 16 апреля, в стационарах находятся 329 жителей республики, заболевшего COVID-19. Из них 284 - в состоянии средней тяжести, 35 тяжелобольных и 10 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Отметим, что 15 апреля к аппаратам ИВЛ были подключены 9 крайне тяжолобольных, а 7 апреля их было и вовсе два человека.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 69 человек, подтверждены еще три летальных исхода. Всего с начала пандемии инфицировано 45024 жителя Карелии, умер от коронавируса 431 человек. Выздоровели 42910 человек.

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Комментарии

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udo
2021-04-16 10:32:46
Не всё так просто. Санитарки в больницах работают из-под палки.
Изя
2021-04-16 10:44:33
udo, под кира канаете , уважаемый )))
udo
2021-04-16 11:43:24
Изя, не может быть! ))
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