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В Карелии подтверждены еще три случая гибели от коронавируса

Новости. Общество
09:24, 16 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Оперштаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил еще о трех пациентах, скончавшихся от COVID-19.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, информирует оперштаб. В Роддоме им. Гуткина скончалась жительница Петрозаводска 1945 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска 1953 года рождения и житель Кондопоги 1971 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 69 человек. Из этого числа заболевших – 67 человек, из них 24 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии.

Выздоровел еще 91 человек.

Всего с начала пандемии в Карелии скончался 431 человек. Выздоровели после заболевания ковидом 42910 человек. Об этом сообщается в таблице на странице в соцсети главы карельского Минздрава Мизаила Охлопкова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7332,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3185,9 случая, по Северо-Западу – 5616,5.

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