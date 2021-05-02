Число краж алкоголя из магазинов Карелии выросло с наступлением майских «каникул»

Сетевые магазинам и гипермаркеты в Карелии в минувшие выходные подверглись нашествию воров, пытавших украсть алкогольные напитки.

Об этом сообщили в карельском Управлении Росгвардии.

Днём 1 мая в Петрозаводске были задержаны 25-летний мужчина и 20-летняя девушка, пытавшиеся пронести мимо кассы неоплаченный товар.

В тот же день в Сегеже 33-летняя гражданка задержана в сетевом магазине за хищение бутылки алкоголя, а 2 мая два аналогичных правонарушения пресечены в Кеми.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности.