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Число краж алкоголя из магазинов Карелии выросло с наступлением майских «каникул»

Новости. Криминал
12:39, 03 Мая 2021
фото: © Павел Бедняков/Известия
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Сетевые магазинам и гипермаркеты в Карелии в минувшие выходные подверглись нашествию воров, пытавших украсть алкогольные напитки.

Об этом сообщили в карельском Управлении Росгвардии.

Днём 1 мая в Петрозаводске были задержаны 25-летний мужчина и 20-летняя девушка, пытавшиеся пронести мимо кассы неоплаченный товар.

В тот же день в Сегеже 33-летняя гражданка задержана в сетевом магазине за хищение бутылки алкоголя, а 2 мая два аналогичных правонарушения пресечены в Кеми.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

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Комментарии

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кир
2021-05-03 12:54:00
Продавцы на передней линии борьбы.((
Гость
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