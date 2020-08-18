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Число незаконных пересечений границы из России в Финляндию увеличилось в два раза

Новости. Общество
18:20, 18 Августа 2020
фото: © facebook.com/pg/rajavartiolaitos
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Финны зарегистрировали в два раза больше незаконных пересечений границы по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Пограничная зона привлекает нарушителей – особенно на юго-восточной границе Финляндии участились незаконные пересечения государственной границы, сообщает служба новостей Yle.

Чаще всего это люди, прибывающие из России в Финляндию и пересекающие границу вне пограничного пункта пропуска.

Этим летом участились случаи нарушения пограничного режима возле юго-восточной границы Финляндии.

Погранохрана выдала только в июле 12 штрафов за незаконное передвижение в пограничной зоне. С начала года нарушений было зафиксировано всего 42.

"Они не сосредоточены в одном месте, а случаются в разных местах на отрезке между Виролахти и Париккала", - говорит Вилле Ахокас из погранохраны Юго-Восточной Финляндии.

Также случались более серьезные нарушения в виде незаконных пересечений государственной границы. Их в этом году насчитывается 11.

"Чаще всего это люди, прибывающие из России в Финляндию и пересекающие границу вне погранно-пропускного пункта", - говорит Ахокас.

В предыдущие годы погранохрана Юго-Восточной Финляндии рассматривала примерно по 20 нарушений в год.

Передвижение в пограничной зоне всегда требует специального пропуска, который можно запросить через портал suomi.fi.

Погранохрана напоминает, что таблички, оповещающие о начале пограничной зоны – это не указатели, а запрещающие знаки, которым нужно следовать.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-18 19:38:50
Африканские друзья тоже замечены в попытках пересечь границу. Только Юзер и Офф боятся туда уехать, хотя здесь они постоянно стонут и воют.
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