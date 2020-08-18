Число незаконных пересечений границы из России в Финляндию увеличилось в два раза

Финны зарегистрировали в два раза больше незаконных пересечений границы по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Пограничная зона привлекает нарушителей – особенно на юго-восточной границе Финляндии участились незаконные пересечения государственной границы, сообщает служба новостей Yle.

Чаще всего это люди, прибывающие из России в Финляндию и пересекающие границу вне пограничного пункта пропуска.

Этим летом участились случаи нарушения пограничного режима возле юго-восточной границы Финляндии.

Погранохрана выдала только в июле 12 штрафов за незаконное передвижение в пограничной зоне. С начала года нарушений было зафиксировано всего 42.

"Они не сосредоточены в одном месте, а случаются в разных местах на отрезке между Виролахти и Париккала", - говорит Вилле Ахокас из погранохраны Юго-Восточной Финляндии.

Также случались более серьезные нарушения в виде незаконных пересечений государственной границы. Их в этом году насчитывается 11.

"Чаще всего это люди, прибывающие из России в Финляндию и пересекающие границу вне погранно-пропускного пункта", - говорит Ахокас.

В предыдущие годы погранохрана Юго-Восточной Финляндии рассматривала примерно по 20 нарушений в год.

Передвижение в пограничной зоне всегда требует специального пропуска, который можно запросить через портал suomi.fi.

Погранохрана напоминает, что таблички, оповещающие о начале пограничной зоны – это не указатели, а запрещающие знаки, которым нужно следовать.