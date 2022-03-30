Число погибших на Украине военнослужащих из Карелии достигло семи человек

Погиб наш земляк из Медвежьегорска Андрей Гришин.
Как сообщает на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков, при исполнении воинского долга на Донбассе погиб наш земляк из Медгоры 36-летний Андрей Гришин, гвардии младший сержант.
Он служил по контракту в Ленобласти, был командиром отделения мотострелкового батальона.
"Искренние соболезнования приношу родным и близким героя.
Будем помнить", - написал Артур Парфенчиков.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погибли военнослужащие из Карелии: Роман Грудов, у которого остались жена и маленькие дети; Кирилл Некрасов; Никита Ерошкин; Павел Самохин, Егор Терзи и Василий Дзекунов.
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