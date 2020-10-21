Число преступлений с банковскими картами в 2020 году выросло в 5 раз

Количество преступлений, совершенных в России с использованием или применением банковских карт, за девять месяцев текущего года выросло на 500,2%.
Их общее число достигло 139, 6 тыс.
Это следует из статистики, опубликованной министерством внутренних дел.
Подобный вид преступлений составляет 38,5% от общего числа криминальных деяний в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
В Карелии популярность банковских карт выше, чем, в среднем, по России.
Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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