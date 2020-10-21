Число преступлений с банковскими картами в 2020 году выросло в 5 раз

Количество преступлений, совершенных в России с использованием или применением банковских карт, за девять месяцев текущего года выросло на 500,2%.

Их общее число достигло 139, 6 тыс.

Это следует из статистики, опубликованной министерством внутренних дел. Подобный вид преступлений составляет 38,5% от общего числа криминальных деяний в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В Карелии популярность банковских карт выше, чем, в среднем, по России. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".