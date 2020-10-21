Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Машиностроительный завод продают на "Авито" за 100 млн рублей 2
21.10.2020 19:10
Автоматическое начисление выплат на детей продлят еще на полгода
21.10.2020 22:00
Главный инфекционист России назвал ношение перчаток избыточной мерой против коронавируса
21.10.2020 21:05
Музей Карельского фронта, или Телега впереди лошади 6
Сегодня 09:53
В Карелии врачи борются за жизнь троих тяжелобольных коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ 3
Сегодня 10:10

Число преступлений с банковскими картами в 2020 году выросло в 5 раз

Новости. Общество
16:30, 22 Октября 2020
фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Загрузка...

Количество преступлений, совершенных в России с использованием или применением банковских карт, за девять месяцев текущего года выросло на 500,2%.

Их общее число достигло 139, 6 тыс.

Это следует из статистики, опубликованной министерством внутренних дел.

Подобный вид преступлений составляет 38,5% от общего числа криминальных деяний в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В Карелии популярность банковских карт выше, чем, в среднем, по России.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
15.10.2020, 12:58
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
17.10.2020, 13:52
Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом
18.10.2020, 09:00
Парфенчиков рассказал, что купил на вновь открывшейся ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)

Чтиво

21.10.2020 11:34
Без политики
Не тратьте деньги зря
В последнее время в Прионежском районе Карелии появляются довольно активные и, я бы сказал, ушлые персонажи с солидными удостоверениями в красных корочках и уговаривают доверчивых потребителей произвести замену счетчиков электроэнергии. За деньги. И немалые.
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
Нюхотская "рулетка"
16.10.2020 15:46
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»