Число самозанятых в Карелии вырастет в 9 раз к 2024 году - прогноз

Количество жителей Карелии, которые занимаются малым бизнесом в статусе самозанятых, по прогнозу властей, увеличится в 9 раз к 2024 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий правительства республики.

С 1 июля, когда начал действовать закон о самозанятости, такой статус получили более тысячи человек. К 2024 году их количество должно составить 9,3 тыс. человек, прогнозируют в правительстве. Как стать самозанятым, и почему это может быть выгодно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".