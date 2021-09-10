Число случаев заражения коронавирусом в Карелии за сутки продолжает расти

За минувшие сутки в Карелии выявлено 143 случая заражения COVID-19, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 11 сентября коронавирус за сутки был выявлен у 143 жителей Карелии, среди них не было ни одного привитого. Для сравнения, двумя днями ранее за сутки в республике было зарегистрировано 136 случаев инфицирования.

Заболели 142 человека, в состоянии средней тяжести находятся 43 пациента, трое - в тяжелом состоянии. Об этом сообщает глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковид-центрах проходят лечение 597 человек, из них 9 - крайне тяжелых.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 62644 жителей Карелии.

Выздоровели за минувшие сутки еще 148 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 59403 человека.