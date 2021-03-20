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Число смертей от коронавируса в России достигло 95 тысяч

Новости. Общество
14:06, 21 Марта 2021
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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За последние сутки подтвержден 371 летальный исход с коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 9 299 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1 117 (12,0%) —у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 456 869 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтвержден 371 летальный исход с коронавирусом. Число смертей увеличилось до 95030.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 8 743 человека. Число выписанных пациентов выросло до 4069395.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 117,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 352 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21 марта остаются 484099 человек.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 89 жителей Карелии, три человека умерли. Всего с начала пандемии в республике инфицировано уже 43078 человек, скончался 361 пациент.

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