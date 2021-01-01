Число смертей от коронавируса в России достигло 58 тысяч

За время эпидемии в России зарегистрировано 58 002 летальных случая от COVID-19, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлен 26 301 случай COVID-19 в 84 регионах, из них 3 889 (14,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.



В России нарастающим итогом зарегистрировано 3 212 637 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 599 035. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 18 897 человек.



За последние сутки подтверждено 447 летальных исходов с коронавирусом.

Летальных случаев за все время: 58 002.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 91,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 386 тысяч тестов на коронавирус.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 02 января 2021 года остаются 658 610 человек.