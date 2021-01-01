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Число смертей от коронавируса в России достигло 58 тысяч

Новости. Общество
13:14, 02 Января 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии
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За время эпидемии в России зарегистрировано 58 002 летальных случая от COVID-19, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлен 26 301 случай COVID-19 в 84 регионах, из них 3 889 (14,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 3 212 637 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 599 035. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 18 897 человек.

За последние сутки подтверждено 447 летальных исходов с коронавирусом.

Летальных случаев за все время: 58 002.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 91,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 386 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 02 января 2021 года остаются 658 610 человек.

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