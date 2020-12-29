Число тяжелых больных коронавирусом за сутки в Карелии сократилось вдвое

В минувший вторник, 29 декабря, в стационарах Карелии находилось 130 тяжелых больных коронавирусом, а 30 декабря их число резко сократилось до 67, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 30 декабря, в стационарах находятся 725 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 571 – в состоянии средней тяжести, 67 тяжелобольных и 2 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии опустилась ниже критической отметки – до 19.9 Сутками ранее этот показатель составлял 20,2%.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли три пациента, 366 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 27545 человек. Выздоровели – 20747. Умерли 158 пациентов.