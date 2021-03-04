Число тяжелых больных увеличивается в ковид-центрах Карелии

За сутки число тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией возросло до 70.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, на 5 марта в стационарах находятся 544 больных коронавирусом. Из них 465 – в состоянии средней тяжести, 70 – тяжелых больных. Еще 9 человек – в крайне тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.

Сутками ранее показатель тяжелых пациентов с ковидом был на уровне 61.

Доля свободных коек для больных коронавирусной инфекцией составляет 14,1 процент.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли три пациента с коронавирусом.