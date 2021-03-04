Пандемия коронавируса унесла еще три жизни в Карелии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил еще о трех смертях от COVID-19.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Межрайонной больнице № 1 скончалась жительница поселка Муезерский 1979 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска 1942 года рождения и житель деревни Верховье Олонецкого района 1963 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 106 человек. Из этого числа заболевших – 97 человек, из них 35 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 115 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6713 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2923,5 случая, по Северо-Западу – 5163,5.