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Пандемия коронавируса унесла еще три жизни в Карелии

Новости. Общество
09:13, 05 Марта 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил еще о трех смертях от COVID-19.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Межрайонной больнице № 1 скончалась жительница поселка Муезерский 1979 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска 1942 года рождения и житель деревни Верховье Олонецкого района 1963 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 106 человек. Из этого числа заболевших – 97 человек, из них 35 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 115 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6713 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2923,5 случая, по Северо-Западу – 5163,5.

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