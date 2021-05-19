Реклама на сайте
Прислать новость
Жители семи микрорайонов Петрозаводска на два дня останутся без горячей воды
19.05.2021 16:16
Будущий прокурор Карелии работал в Епархии 5
19.05.2021 16:15
Жительница Карелии задолжала за коммунальную услугу, которую ей никто не оказывал
19.05.2021 18:20
В Петрозаводске разыскивается водитель, заблокировавший проезд на перекрестке (ВИДЕО)
19.05.2021 15:17

Число умерших от пневмонии в Карелии увеличилось еще на одного человека и составило 142

Новости. Общество
09:32, 20 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Загрузка...

За сутки в Карелии от пневмонии скончался 65-летний мужчина, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие 24 часа в Карелии госпитализированы с внебольничной пневмонией 12 человек, один умер – скончался 65-летний мужчина, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 6042 пациента, 142 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
15.05.2021, 09:28
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Чтиво

18.05.2021 14:03
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
18.05.2021 12:10
Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле» 6
17.05.2021 16:22
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»