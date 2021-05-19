Число умерших от пневмонии в Карелии увеличилось еще на одного человека и составило 142

За сутки в Карелии от пневмонии скончался 65-летний мужчина, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие 24 часа в Карелии госпитализированы с внебольничной пневмонией 12 человек, один умер – скончался 65-летний мужчина, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 6042 пациента, 142 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.