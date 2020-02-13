Число выданных россиянам Шенгенских виз в Финляндию выросло в 2019 году на 18%

Финские консульские учреждения оформили в прошлом году 790 тысяч виз гражданам России.

Соседняя с Карелией Финляндия остается лидером среди стран Шенгенского соглашения по количеству виз, выданных гражданам России. Как сообщила финская телекомпания Yle, в прошлом году таких виз было оформлено 790 тысяч, что на 18% больше, чем годом ранее.

Львиную долю Шенгенских виз россиянам было выдано в Санкт-Петербурге – 83%. Кроме того, визы в Финляндию оформляются в Петрозаводске, Мурманске, Москве, а также визовых центрах, открытых в 36 российских городах.