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Число выданных россиянам Шенгенских виз в Финляндию выросло в 2019 году на 18%

Новости. Политика
10:39, 14 Февраля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Финские консульские учреждения оформили в прошлом году 790 тысяч виз гражданам России.

Соседняя с Карелией Финляндия остается лидером среди стран Шенгенского соглашения по количеству виз, выданных гражданам России. Как сообщила финская телекомпания Yle, в прошлом году таких виз было оформлено 790 тысяч, что на 18% больше, чем годом ранее.

Львиную долю Шенгенских виз россиянам было выдано в Санкт-Петербурге – 83%. Кроме того, визы в Финляндию оформляются в Петрозаводске, Мурманске, Москве, а также визовых центрах, открытых в 36 российских городах.  

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