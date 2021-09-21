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Число заболевших коронавирусом в Карелии пошло в рост

Новости. Общество
09:35, 23 Сентября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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В Карелии за сутки выявлено 180 новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным на 23 сентября, инфицированы 180 человек, из которых 178 были не привиты. Из 178 инфицированных 170 заболели, средней тяжести — 49, тяжелых — 4, крайне тяжелых/ИВЛ — 0. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, сутками ранее было зафиксировано 165 новых случаев инфекции, а до этого 159.

В стационарах находятся 670 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 4 (двое находятся на инвазивной ИВЛ).

За сутки зарегистрировано еще 3 летальных исхода от коронавируса.

На 23 сентября выписан по выздоровлению 171 пациент.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 64511 человек, умерли 845 пациентов, выписаны по выздоровлению 61361 человек.

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Комментарии

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NEZITIC
2021-09-23 09:44:51
хватит нагнетать истерию среди народа!!!

Не доводите народ до белого каления!!!
Гость
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