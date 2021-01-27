Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Иномарка, врезавшаяся в ограждение на шоссе в Петрозаводске, превратилась в автохлам 4
27.01.2021 14:45
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 1
27.01.2021 12:07
В Карелии полицейские спасли девушку, бросившуюся с моста в ледяную реку (ВИДЕО) 25
27.01.2021 15:38
"Жить там можно, и, может, даже нужно": Ефремов рассказал о жизни в колонии 1
27.01.2021 21:30
В Карелии пьяный юноша забил соседа до смерти
27.01.2021 12:49

Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 35,5 тысячам

Новости. Общество
09:30, 28 Января 2021
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
Загрузка...

За сутки коронавирусной инфекции заразились еще 239 жителей республики.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 239 человек. Из этого числа заболевших – 226 человек, из них 32 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 35417 человек.

Выздоровели еще 302 человека. Выписались по выздоровлению за все это время 29906 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5689,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2572,2 случая, по Северо-Западу – 4480.

Ранее сообщалось, что за сутки умерли еще три человека. Всего в республике от коронавируса зарегистрировано 222 смерти.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
23.01.2021, 17:00
Несанкционированный митинг в поддержку Навального прошел в столице Карелии (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 11:05
Обществоведение
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о ситуации в городе с доступностью дошкольного образования и записью в первые классы.
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 1
27.01.2021 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
25.01.2021 16:45
"Системообразующий" бардак 8
25.01.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

26.01.2021 14:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 10
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»