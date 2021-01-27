Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 35,5 тысячам

За сутки коронавирусной инфекции заразились еще 239 жителей республики.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 239 человек. Из этого числа заболевших – 226 человек, из них 32 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 35417 человек.

Выздоровели еще 302 человека. Выписались по выздоровлению за все это время 29906 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5689,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2572,2 случая, по Северо-Западу – 4480.

Ранее сообщалось, что за сутки умерли еще три человека. Всего в республике от коронавируса зарегистрировано 222 смерти.