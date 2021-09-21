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Число заболевших коронавирусом в Карелии продолжает стремительно расти

Новости. Общество
08:56, 25 Сентября 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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За минувшие сутки в республике зарегистрировано еще 189 новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным на 25 сентября, инфицированы 189 человек, 187 из которых были не привиты. Заболели 185 человек, средней тяжести — 57, тяжелых — 5, крайне тяжелых/ИВЛ нет. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, сутками ранее было зафиксировано 185 новых случаев инфекции.

В стационарах находятся 732 пациента. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 5.

За сутки зарегистрировано еще 4 летальных исхода от коронавируса.

На 25 сентября выписаны по выздоровлению 192 пациента.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 64885 человек, умерли 853 пациента, выписаны по выздоровлению 61736 человек.

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