Число заболевших коронавирусом в Карелии стремительно растет

За сутки в Карелии зарегистрировано 72 новых случая коронавирусной инфекции, сообщили в Оперативном штабе.

Как сообщили в Оперштабе, 72 человека за минувшие сутки инфицированы коронавирусом в Карелии.

Из этого числа заболели - 50 человек, из них 14 имеют симптомы средней тяжести. За сутки больных в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе требующем подключения к ИВЛ, в медучреждения не поступало.



Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 46 человек, в Кондопоге – 6 человек, в Лоухском районе – 1 человек (поселок Чупа), в Беломорске – 1 человек, в Лахденпохском районе - 5 человек (Лахденпохья – 1, поселок Эстерло – 1, поселок Элисенваара – 3), в Сегежском районе – 2 человека (Сегежа и поселок Надвоицы), в Медвежьегорском районе – 2 человека (Медвежьегорск и поселок Пиндуши), в Прионежском районе – 4 человека (поселок Чална-1 – 2, поселок Шуя – 2), в Костомукше – 2 человека, в Кеми – 1 человек, в Пряжинском районе – 2 человека (поселки Чална и Пряжа).



Выздоровели 48 человек: в Петрозаводске – 29, в Кондопожском районе – 10, в Суоярвском районе – 1, в Сортавальском районе – 2, в Питкярантском районе – 6.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 684,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 814,1 случая, по Северо-Западу – 833,6.

Напомним, за минувшие сутки также зарегистрирован 38-ой смертельный случай от коронавируса в республике.