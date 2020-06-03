Число заболевших коронавирусом в России приближается к полумиллиону

За последние сутки в России выявлен 8 831 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, сообщили в опрештабе РФ.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 441 108 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 204 623 человек.

За последние сутки выздоровели 8 666 человек.

За 24 часа умерли 169 человек. Общее количество умерших за весь период пандемии составляет 5 384 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 11,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 307 тыс. тестирований – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 313 тыс. 885 человек.