890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Против уголовного наказания за "серые" зарплаты выступил руководитель ФНС 4
03.06.2020 16:35
Юный ушуист из Петрозаводска стал бронзовым призером чемпионата Европы 1
03.06.2020 18:00
Число заболевших коронавирусом вахтовиков с Белопорожских ГЭС увеличилось до 48 2
03.06.2020 22:21
Появились подробности пожара, уничтожившего 12 хозпостроек в Карелии 1
03.06.2020 14:22
Глава Карелии обязал республиканские власти урезать бюджетные расходы 5
Сегодня 11:13

Число заболевших коронавирусом в России приближается к полумиллиону

Новости. Общество
10:50, 04 Июня 2020
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
Загрузка...

За последние сутки в России выявлен 8 831 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, сообщили в опрештабе РФ.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 441 108 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 204 623 человек.

За последние сутки выздоровели 8 666 человек.

За 24 часа умерли 169 человек. Общее количество умерших за весь период пандемии составляет 5 384 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 11,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 307 тыс. тестирований – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 313 тыс. 885 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Плут
2020-06-04 12:21:59
К 1 июля всех поставить на ноги! А потом хоть потоп !?
кир
2020-06-04 11:06:57
В США к двум миллионам заболевших. Погибло 109 миллионов.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
28.05.2020, 16:00
Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек
28.05.2020, 13:02
Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики

Аналитика

Сегодня 11:05
Тема недели
Карелию вводят в режим жесткой экономии 2
Коронавирусный кризис ударил по республиканскому бюджету.
"Мы научимся его побеждать"  6
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 25
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
С новым опытом в новую жизнь
Сегодня 09:30
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»