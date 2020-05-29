Число заболевших от коронавируса в Карелии увеличилось до 430

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 23 новых случай заражения COVID-19.

По данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, за сутки 23 новых случая COVID-19 подтверждено в республике. В Петрозаводске заболели 9 человек, в Прионежье – 1 человек (поселок Шуя), в Беломорске – 3 человека, в Кондопожском районе (деревня Готнаволок) - 4 человека, в Сегеже – 4 человека, в Кемском районе – 2 человека (рабочие-вахтовики).

За сутки выздоровели еще 9 пациентов: по одному человеку в Сортавале и Питкяранте, остальные в Петрозаводске.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 70 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 3,8 раза выше и составляет 264,2 случая, по Северо-Западу – 210,1.

Ранее стало известно, что коронавирус проник на стройплощадку Белопорожских ГЭС в Карелии.