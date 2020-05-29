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Число заболевших от коронавируса в Карелии увеличилось до 430 1
Сегодня 09:03

Число заболевших от коронавируса в Карелии увеличилось до 430

Новости. Общество
09:03, 30 Мая 2020
фото: © EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI
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За минувшие сутки в республике зарегистрировано 23 новых случай заражения COVID-19.

По данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, за сутки 23 новых случая COVID-19 подтверждено в республике. В Петрозаводске заболели 9 человек, в Прионежье – 1 человек (поселок Шуя), в Беломорске – 3 человека, в Кондопожском районе (деревня Готнаволок) - 4 человека, в  Сегеже – 4 человека, в Кемском районе – 2 человека (рабочие-вахтовики).

За сутки выздоровели еще 9 пациентов: по одному человеку в Сортавале и Питкяранте, остальные в Петрозаводске.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 70 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 3,8 раза выше и составляет 264,2 случая, по Северо-Западу – 210,1.

Ранее стало известно, что коронавирус проник на стройплощадку Белопорожских ГЭС в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Николай
2020-05-30 10:19:51
Транспорт, торговые центры, туризм, парикмахерские, всевозможные салоны, на что еще можно снять ограничения??
"Догоним число заболевших до 1000 !!"
Гость
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