Число заболевших пневмонией в Карелии приближается к 4 тысячам

С начала пандемии 3978 жителей республики попали в больницы с пневмонией.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки еще 21 человек госпитализирован с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в стационарах оказались 3978 пациентов, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне в Карелии были госпитализированы 32 больных пневмонией.