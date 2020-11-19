Число заболевших пневмонией в Карелии увеличилось до 2305

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки с внебольничной пневмонией в стационары попали 36 человек.

Начиная с 1 апреля, с пневмонией госпитализированы 2305 пациентов, 89 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки смертей от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 38 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.