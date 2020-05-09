Число зараженных коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 12 человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии в результате составило 160 человек, сообщает оперштаб.

Так, 12 новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Карелии: 8 в Петрозаводске, 1 – в Пряжинском районе и 3 – в Сегежском районе.

Еще 10 человек выздоровели, двое из них жители Прионежья, остальные в Петрозаводске.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 26 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,2 раза выше и составляет 135,4 случая, по Северо-Западу – 101,2.

Всего проведено 21744 исследования. В местах обсервации находятся 24 человека, а на самокарантине 6287.