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Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 833

Новости. Общество
09:31, 20 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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В Карелии зарегистрировано еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

По данным на 20 сентября, жертвами COVID-19 в Карелии стали еще три человека. Общее число жертв пандемии в республике достигло 833. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки были инфицированы 157 человек, из которых все были не привиты. Из 157 заболевших — 156, средней тяжести — 38, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ИВЛ — 1.

В стационарах находятся 625 человек. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — пять (один находится на инвазивной ИВЛ).

За сутки после коронавируса выздоровели 163 пациента.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 64007 человек, выписаны по выздоровлению 60855 пациентов.

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