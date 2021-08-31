Число жертв коронавируса в России превысило 184 тысячи

За минувшие сутки в России зарегистрировано еще 790 смертей от COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 1 сентября за сутки в России выявлено 18 368 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 260 (6,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрированы 6 937 333 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 6 199 379.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 18 325 человека.

За прошедшие сутки скончались 790 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 184 014.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 179,1 млн миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 352 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 сентября остаются 1 224 607 человек.

Напомним, в Карелии за сутки подтверждены еще три смерти пациентов от ковида. Общее число жертв пандемии достигло 782 человек. Всего с начала пандемии ковид был обнаружен у 61272 человек.