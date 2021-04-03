Число жертв пандемии коронавируса в Карелии приблизилось к четырем сотням

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб регионального правительства по борьбе с COVID-19.

В Медвежьегорской ЦРБ скончалась жительница поселка Сергиево 1954 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончались жительница Петрозаводска 1937 года рождения и житель Кондопоги 1955 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания, заявляют в оперштабе.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 71 человека. Из этого числа заболевших – 69 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 116 человек.

С начала пандемии в Карелии скончались от коронавируса 399 человек. Выздоровели - 41859 человек. Об этом сообщается в таблице, опубликованной на странице главы республиканского Минздрава Михаила Охлопокова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7182,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3115,6 случая, по Северо-Западу – 5505,9, сообщают в оперативном штабе.