Число жителей России, заразившихся коронавирусом, превысило 2 млн человек

Более 24 тысяч случаев COVID-19 выявлено в российских регионах за последние сутки, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Обстановка с заражением жителей России коронавирусной инфекцией остается напряженной.

За последние сутки в России выявлен 24 581 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 5 764 (23,4%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.



Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 2 089 329 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 595 443.



За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 18 008 человек.



За последние сутки подтвержден 401 летальный исход с коронавирусом.

Летальных случаев за все время: 36 179.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 72,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 590 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22.11.2020 остаются 478 806 человек.



Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

