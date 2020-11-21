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Число жителей России, заразившихся коронавирусом, превысило 2 млн человек

Новости. Общество
11:25, 22 Ноября 2020
фото: Илья Тимин
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Более 24 тысяч случаев COVID-19 выявлено в российских регионах за последние сутки, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Обстановка с заражением жителей России коронавирусной инфекцией остается напряженной.

За последние сутки в России выявлен 24 581 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 5 764 (23,4%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 2 089 329 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 595 443.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 18 008 человек.

За последние сутки подтвержден 401 летальный исход с коронавирусом.
Летальных случаев за все время: 36 179.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 72,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 590 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22.11.2020 остаются 478 806 человек.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

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