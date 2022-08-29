Число звонков на линию «122» в Карелии увеличилось в два раза

За последние сутки на созданную Минздравом республики единую линию «122» поступило более 500 звонков.

Только за прошедшие сутки на линию «122» поступило 539 звонков. По сравнению с началом и серединой августа 2022 года, эта цифра превышает средние показатели обращений в полтора-два раза. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей старнице в соцсети.

По словам министра, по-прежнему, наиболее актуальными остаются обращения от жителей республики по записи на тестирование и получение результатов анализа на COVID-19, а также по вакцинации от ковида и гриппа.

«Выбрав кнопку 5 голосового меню, вы можете оставить обращение по вопросам организации медицинской помощи», — пишет Михаил Охлопков.

Глава Минздрава напомнил, что вместо горячей линии министерства здравоохранения республики 8 800 201-06-57, организованной в начале пандемии коронавирусной инфекции, работает единая линия «122». По мнению министра, она доказала оперативность в обработке обращений.

Ранее Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в республики и напомнил, что лучший способ профилактики – это вакцинация.