890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Сильный дождь и ветер идут в Карелию
30.08.2022 16:43
Пропавший в Петрозаводске мужчина на зеленой иномарке погиб
Сегодня 08:05
В последний день лета в Карелии выпадет снег
30.08.2022 14:45

Число звонков на линию «122» в Карелии увеличилось в два раза

Новости. Общество
12:23, 31 Августа 2022
фото: Кадр из видео

Новости партнеров

За последние сутки на созданную Минздравом республики единую линию «122» поступило более 500 звонков.

Только за прошедшие сутки на линию «122» поступило 539 звонков. По сравнению с началом и серединой августа 2022 года, эта цифра превышает средние показатели обращений в полтора-два раза. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей старнице в соцсети.

По словам министра, по-прежнему, наиболее актуальными остаются обращения от жителей республики по записи на тестирование и получение результатов анализа на COVID-19, а также по вакцинации от ковида и гриппа.

«Выбрав кнопку 5 голосового меню, вы можете оставить обращение по вопросам организации медицинской помощи», — пишет Михаил Охлопков.

Глава Минздрава напомнил, что вместо горячей линии министерства здравоохранения республики 8 800 201-06-57, организованной в начале пандемии коронавирусной инфекции, работает единая линия «122». По мнению министра, она доказала оперативность в обработке обращений.

Ранее Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в республики и напомнил, что лучший способ профилактики – это вакцинация.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.08.2022, 14:45
В последний день лета в Карелии выпадет снег
28.08.2022, 16:26
Жители Карелии делятся фотографиями масштабной ночной грозы (ФОТО и ВИДЕО)
24.08.2022, 08:20
Юные туристы обнаружили в заповедном лесу Карелии «клубнику со сливками» (ФОТО)
27.08.2022, 10:52
Стало известно, когда в Карелию нагрянет холодная осень
26.08.2022, 12:17
Перед 1 сентября трасса «Кола» будет полностью перекрыта
27.08.2022, 22:00
Психолог назвал самые сокровенные тайны супругов друг от друга

Аналитика

30.08.2022 14:48
Обществоведение
Экс-глава Минтранса Карелии заявил, что взяток не брал и его оговорили
Гособвинение запросило в суровое наказание для экс-главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова, которого судят за взятки, но он не признает вину.
Зачем Патрушев приезжал в Карелию?
30.08.2022 09:50
«Переобуваемся в воздухе»
29.08.2022 16:00
Трудная дорога в счастливое завтра
25.08.2022 13:07
Коррупция в горнопромышленном комплексе Карелии: как это работало
24.08.2022 09:01
Сколько стоит собрать первоклассника в школу: личный опыт
23.08.2022 14:38
Нерпа в сетях — к деньгам
19.08.2022 13:21
«Тополя замучили»
15.08.2022 16:05
Вся аналитика

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.