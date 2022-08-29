Жителей Карелии зовут на повторную вакцинацию от коронавируса

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в республики и напомнил, что лучший способ профилактики – это вакцинация.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 30 августа с начала вакцинации в Карелии первым компонентом противоковидной вакцины привился 293201 человек, что составляет 60,5% от общего числа проживающих в республике взрослых и 75,5% - от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчёта иммунизации 80% взрослого населения).

Министр напомнил, что Минздравом России разрешено использовать первый компонент вакцины «Спутник V» как альтернативу однокомпонентной вакцине «Спутник Лайт». Сертификат вакцинированного после прививки первым компонентом «Спутник V» будет сформирован через 21 день.

Двухкомпонентной вакциной для подростков Гам-Ковид-ВАК-М в республике уже привиты 600 детей.

Полностью привиты 284 527 человек, что составляет 58,7% от общего числа взрослых и 73,4% - от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчёта иммунизации 80% взрослого населения).

Повторно вакцинированы 115 386 жителей республики.

Привиться можно в поликлиниках и в мобильном пункте в ТРЦ «Лотос Плаза» ежедневно с 13.00 до 19.00.

Также прививку можно сделать в здравпункте Петрозаводского государственного университета (ул. Герцена, 31б) с понедельника по пятницу с 11.00 до 14.00, запись по телефону 76-09-66.

Михаил Охлопков, что одновременно можно сделать прививку и от гриппа.