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«Чистая Арктика» объединила в Карелии общественников и бизнес, считает сенатор Игорь Зубарев

Новости. Общество
19:40, 29 Ноября 2021
фото: Совет Федерации

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В Совете Федерации обсудили ход реализации общественного федерального проекта «Чистая Арктика».

Стартовавший в конце июля проект «Чистая Арктика» стал сегодня, 29 ноября, темой для обсуждения на рабочем совещании в Совете федерации. В мероприятии приняли участие сенаторы, представители федеральных и региональных органов государственной власти, научных и общественных организаций.

Как отметили на совещании, в настоящее время особое внимание уделяется экологической безопасности и охране окружающей среды в Арктической зоне. Основная задача проекта «Чистая Арктика» - очистка территории от уже накопленных опасных следов хозяйственной деятельности. И первые результаты реализации нового проекта обнадеживают: было собрано более 1,5 тысяч тонн отходов, в акциях приняли участие 2,2 тысяч человек, а я заявки на следующий год подали уже более 3 тысяч добровольцев.

Как рассказали в Минприроды Карелии, в республике, где в Арктическую зону включены Беломорский, Лоухский, Кемский, Калевальский, Сегежский районы и Костомукшский городской округ, реализация мероприятий началась на территории государственного национального парка «Паанаярви». В нацпарке привели в порядок экологическую тропу к водопаду Киваккакоски, где волонтеры заменили деревянные настилы.

Команда «Чистой Арктики» также очистила от поваленных деревьев и сухостоя туристическую тропу, ведущую к объекту ЮНЕСКО - Беломорским петроглифам. Вместе с местными жителями ликвидирована многолетняя свалка отходов у поселка Летнереченский. В целом, по данным Минприроды республики, волонтеры проекта «Чистая Арктика» собрали в Беломорском районе 50 тонн отходов.

Районные администрации и неравнодушные жители в ходе 33 экологических акций очистили от мусора берега рек и озер протяженностью более 32 км. В Сегежском районе в субботнике по уборке береговой зоны озера Линдозера приняли участие работники компании «Segezha Group».

К реализации проекта подключилось и одно из крупнейших предприятий республики – АО «Карельский окатыш». Комбинат обустраивает маршрут по созданию туристической тропы «Rautasuo» в окрестностях деревни Суднозеро. Территорию очистили от мусора, сделали тропу из деревянных плах протяженностью 360 метров, установили информационные щиты.

«На совещании сегодня отметили, что работа по очистке арктических территорий в рамках проекта «Чистая Арктика» является примером слаженного взаимодействия между гражданами, представителями государственной власти, экологическим и научным сообществами, общественными и волонтерскими организациями. И в Карелии, которая с каждым годом привлекает все больше туристов, «Чистая Арктика» объединила общественников и бизнес. Но этот проект должен развиваться. Совет Федерации вместе с федеральными министерствами готовы оказать поддержку «Чистой Арктике» и решить проблемы, которые возникают. К последним относятся вопросы финансирования вывоза и утилизации собранного мусора, несовершенство законодательства в сфере обращения с отходами, которое не учитывает социально-экономические и природно-климатические особенности Арктической зоны. Безусловно, и волонтерское движение нуждается в поддержке. Мы все заинтересованы в том, чтобы Карелия была экологически чистым регионом. Поэтому продолжим заниматься новым проектом вместе», - сказал сенатор Игорь Зубарев.

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