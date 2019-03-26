Чистая прибыль предприятий Карелии выросла до 5,5 млрд рублей

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Чистая прибыль организаций Карелии в январе 2019 года в действующих ценах достигла 5,5 млрд рублей, что в 3,9 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-февраль.
В январе 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) сопоставимого круга компаний составил 1,4 млрд рублей.
Кто стал лидером по прибыли, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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