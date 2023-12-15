Чистая улица в Петрозаводске собрала детей и взрослых «В поисках новогодних подарков»

Традиционный праздник состоялся в воскресенье, 17 декабря.

В воскресенье, 17 декабря, на улице Чистой в Петрозаводске состоялся традиционный праздник «В поисках новогодних подарков», сообщили в паблике Госкомитета Карелии по жилищному надзору.

Как рассказали в группе, дети и взрослые приняли участие в разных активностях на свежем воздухе, играх и конкурсах. Маленьким участникам Дед Мороз вручил подарки.



Организатором мероприятия стала управляющая компания «Новый порядок», которая обслуживает многоквартирные дома на Древлянке-8.