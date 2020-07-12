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"Чистки" налоговой стали причиной роста числа ликвидированных юрлиц, считает Минэк Карелии

Новости. Экономика
15:40, 13 Июля 2020
фото: ITAR-TASS/ScanPix
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В министерстве экономического развития и промышленности Карелии объяснили тенденцию к увеличению числа ликвидированных юридических лиц действиями налоговой службы.

В министерстве связывают эту ситуацию с действиями налоговиков, которые "чистят" единый государственный реестр юрдических лиц от неблагонадежных и закрывшихся организаций. 

"В июне  2020  года  на территории республики зарегистрировались 67 организаций, прекратили деятельность по всем причинам в 2,2 раза больше - 145 организаций. Вместе с тем, 108 организаций из 145 или 74,5% исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по решению регистрирующего органа – то есть в результате постоянной и методичной работы Федеральной налоговой службы по очищению ЕГРЮЛ от давно неработающих организаций, фирм-однодневок и неблагонадежных организаций, представивших при регистрации недостоверные сведения. Такая работа важна для корректности и актуальности сведений ЕГРЮЛ, которыми могут пользоваться как государственные органы, так и организации для проверки контрагентов", - сообщили в министерстве.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-07-13 15:52:21
Надобно агрекалчу тщательно проверить. Налоги не платят, но деньги попрошайничают исправно.
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