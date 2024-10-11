Жители севера Карелии заинтересовала идея стеллажей для обмена вещей

Нуждающиеся могут взять себе бесплатно хорошие вещи.

Неизвестный чистомэн установил стеллажи для бесплатных вещей, которые могут принести желающие, а нуждающиеся люди забрать себе домой. Информацию об этом сообщили в паблике Сегежские Будни | Сегежа | Карелия.

«Его проект по установке на мусорных площадках таких стеллажей „Отдам Бесплатно“ взяли на вооружение Управляющие Компании разных городов»,

— написали авторы поста.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на такое решение. Люди считают, что вещи намокнут под дождем.

«У нас будет свалка около таких стеллажей»,

— написали местные жители.

Впрочем, некоторые пользователи соцсети положительно отнеслись к идее, так как это хороший способ расхламить шкафы и отдать вещи нуждающимся. При наличии навесов стеллажи будут пользоваться популярностью и в Карелии, отметили в комментариях.