Жители севера Карелии заинтересовала идея стеллажей для обмена вещей

Нуждающиеся могут взять себе бесплатно хорошие вещи.
Неизвестный чистомэн установил стеллажи для бесплатных вещей, которые могут принести желающие, а нуждающиеся люди забрать себе домой. Информацию об этом сообщили в паблике Сегежские Будни | Сегежа | Карелия.
«Его проект по установке на мусорных площадках таких стеллажей „Отдам Бесплатно“ взяли на вооружение Управляющие Компании разных городов»,
— написали авторы поста.
Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на такое решение. Люди считают, что вещи намокнут под дождем.
«У нас будет свалка около таких стеллажей»,
— написали местные жители.
Впрочем, некоторые пользователи соцсети положительно отнеслись к идее, так как это хороший способ расхламить шкафы и отдать вещи нуждающимся. При наличии навесов стеллажи будут пользоваться популярностью и в Карелии, отметили в комментариях.
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