Чистоплотный мужчина вынес из аптеки в Петрозаводске дезодоранты

В полицию обратились сотрудники аптеки, сообщили в МВД Карелии.

В начале мая в аптеке, работающей по системе самообслуживания, была обнаружена недостача товара более чем на пять тысяч рублей. Запись камеры видеонаблюдения показала, что к краже причастен один из посетителей.

Подозреваемым оказался 32-летний ранее судимый мужчина.



Злоумышленник незаметно вынес из аптеки дезодоранты, зубные щетки и крема. Краденое мужчина продал.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее рецидивиста из Карелии случайно уличили в краже телевизора.