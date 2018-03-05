"Чистый город" проведет онлайн-трансляцию в социальных сетях 7 марта

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Специалисты компании ответят на ваши вопросы о покупке квартиры.
Для тех, кто живет не в Петрозаводске либо откладывает посещение дня открытых дверей из-за отсутствия времени, 7 марта в 10.30 специалисты компании "Чистый город" проведут онлайн-трансляцию в офисе продаж компании, а также в одной из новых квартир на Древлянке-8.
Компетентные сотрудники ответят на все ваши вопросы о покупке квартиры.
Прямой эфир будет проходить в соцсетях Instagram и "Вконтакте".
Подпишитесь и вступите в группу, чтобы не пропустить! 7 марта в 10.30 - подключайтесь!
Осталось всего 238 квартир в продаже.
Подробнее на сайте neo-city.ru.
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