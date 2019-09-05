Члены церковного совета под руководством карельского митрополита выступили против эвтаназии и ЭКО

Церковно-Общественный совет по биомедицинской этике РПЦ прошел 4 сентября в Москве, сообщили на сайте Карельской епархии.

Возглавил совет митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.



Совет призвал усилить меры по профилактике абортов, а также обратил внимание на недопустимость ЭКО.

"Любые средства, которые убивают эмбрион человека после зачатия являются абортивными, а не контрацептивными, а также на то что в случае, если пренатальная диагностика, заведомо предполагает только выявление болезней с целью последующего аборта, посещение этой процедуры не благословляется Русской Православной Церковью", – сообщается на сайте.

Во время обсуждения этического кодекса в отношении пожилых людей члены совета заявили о недопустимости реализации любых попыток легализации эвтаназии, рассматривая ее как особую форму убийства