ЧП: В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (ВИДЕО) 18+

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщили в управлении МЧС по городу.

Представитель ведомства отметил, что при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8.

Один рабочий может находиться под завалами рухнувшего спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.