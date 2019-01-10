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Новости. Общество
23:30, 10 Января 2019
фото: Pixabay

Что может испортить секс

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Названы враги секса, о которых кто-то мог и не догадываться.

АЛКОГОЛЬ

Многие убеждены, что алкоголь пробуждает желание, но на деле все не так. Бокал вина или шампанского действительно может раскрепостить тебя на свидании, если не получается расслабиться, но он не сделает из тебя секс-богиню, если тебе совсем не хочется близости, пишет Cosmopolitan.

СТРЕСС

Как бы банально это ни звучало, стресс и депрессивные расстройства меняют уровень гормонов. Наш организм реагирует на стресс высвобождением особых гормонов – кортизола и адреналина. Повышенный уровень кортизола отрицательно сказывается на половом влечении. Проще говоря, наш мозг отказывается думать о продолжении рода, когда, по его мнению, нашему телу угрожает опасность.

НЕДОСЫП

Мало что может сравниться по пользе для организма с восьмичасовым сном. На физическом уровне недостаток сна также ведет к снижению уровня тестостерона в крови и, следовательно, – к упадку в интимной сфере. Если к вечеру вы чувствуете себя как выжатый лимон, попробуйте изменить график своей сексуальной жизни и попробовать заняться сексом с утра.

ЛЕКАРСТВА

Некоторые препараты, помогающие избавиться от депрессии, регулирующие кровяное давление и использующиеся для лечения ряда заболеваний, могут стать причиной сексуального расстройства. Перед тем как начать принимать незнакомое лекарство,проверьте, нет ли среди его побочных эффектов снижения сексуальной активности.

КУРЕНИЕ

В основном, эта проблема актуальна для мужчин: у них курение повышает риск эректильной дисфункции вдвое. Мужчинам-курильщикам труднее вызвать эрекцию и сохранить ее из-за того, что курение высвобождает адреналин и ряд других компонентов, влияющих на ток крови.

ПОРНОФИЛЬМЫ

Казалось бы, должно быть наоборот: фильмы для взрослых должны стимулировать желание заняться сексом. Но в реальности наш мозг предпочитает выбирать пути наименьшего сопротивления. И если вы пристрастились к порно, секс с вашим партнером может быть для вас в тягость.

СОЦСЕТИ 

Оставаясь все время на связи,общаясь с десятками людей за день, вы перегружаете свою нервную систему,отвлекаетесь от реальной жизни и всё своё внимание посвящаете жизни виртуальной. 

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