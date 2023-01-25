Реклама

Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45
Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02

Что показали новым сотрудникам «РКС-Петрозаводск» на производстве

Новости. Общество
17:11, 13 Февраля 2023
фото: «РКС-Петрозаводск» /ВК

Новости партнеров

Молодежный совет компаний провел для новых сотрудников экскурсию по инфраструктуре «ПКС-Тепловые сети» и «ПКС-Водоканал».

Адаптация новых специалистов – важное направление в любой компании. От того, насколько комфортно чувствуют себя сотрудники на рабочем месте, зависит качество их работы, а, значит, и комфорт горожан. ГК «РКС-Петрозаводск» важно, чтобы вовлеченность в работу прошла быстро, поэтому особенно в первые месяцы работы старается поддерживать новичков.

Для того, чтобы ускорить привыкание новых сотрудников к рабочему процессу, в феврале Молодежный совет компаний провел для них экскурсию по инфраструктуре «ПКС-Тепловые сети» и «ПКС-Водоканал». Объектов предприятий в городе много, поэтому не с каждым из них специалисты взаимодействуют напрямую.

Знакомство с компанией началось с посещения аварийно-диспетчерских служб водоканала и тепловых сетей, куда в первую очередь поступают сообщения о повреждениях на городских сетях. Сотрудникам объяснили, каким образом подразделения работают в режиме 24/7, и представили системы мониторинга и узкоспециализированное оборудование, которое используют бригады.

Далее детально с объектами тепловых сетей Петрозаводска гостей познакомили руководители подразделений и представители Молодежного совета Вениамин Дорофеев и Давид Остапчук. На экскурсиях по понижающей насосной станции на Лососинской набережной и котельной поселка Мелиоративный специалисты рассказали об особенностях теплоснабжения города и представили работу автоматических систем управления. На водоочистительных (ВОС) и канализационно-очистительных (КОС) сооружениях вместе с инженером-технологом Александрой Богдановой и старшим технологом Светланой Гориной сотрудники «РКС-Петрозаводск» смогли увидеть полный цикл очистки воды: от водозабора до возвращения в Онежское озеро.

О том, насколько важна поддержка в первые месяцы работы, рассказала ведущий специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности АО «ПКС-Тепловые сети» и участник Молодежного совета Анастасия Хандрук: «Любой человек всегда испытывает стресс при смене места работы. Люди переживают, смогут ли справиться с новым функционалом и влиться в коллектив. Экскурсия по производству стала одним из методов погружения новичков рабочий процесс. Во встрече приняли участие представители ВОС и КОС, специалисты экономического направления, группы управления производственными активами и автотранспортного цеха. Все сотрудники работают в компании недавно – от недели до двух месяцев».

Стать частью большой команды ГК «РКС-Петрозаводск» могут как опытные, так и начинающие специалисты. Уточнить перечень свободных вакансий можно по телефонам 8 (981) 400-64-29, 8 (8142) 71-00-44 и электронной почте m.melentjeva@rks.karelia.ru.

Для трудоустройства все соискатели проходят медицинскую комиссию, которая оплачивается работодателем, и получают официальное оформление согласно Трудовому кодексу РФ. С первого дня работы на сотрудника распространяются положения коллективного договора: оказание финансовой помощи в сложном материальном положении и для получения первого высшего образования, частичная оплата дорогостоящих лекарств и компенсация проезда до места отдыха. Также компания выделит средства на погашение ипотечного платежа раз в год или разовый платеж за съем жилья.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.02.2023, 15:23
В Карелии осужден пенсионер, насиловавший маленьких детей
06.02.2023, 06:40
«Сами разберемся, как нам жить»: глава Карелии о вмешательстве «Гринпис» в ситуацию с нацпарком
09.02.2023, 13:12
Глава Карелии распорядился передавать в МВД информацию о «подозрительных» безработных
07.02.2023, 00:05
Исследование показало, что надо есть, чтобы не заболеть раком
12.02.2023, 00:10
Даже без кашля: странная «простуда» отправляет россиян в больницу с пневмонией
08.02.2023, 13:42
Главврач районной больницы Карелии, где возбуждено уголовное дело о мошенничестве, уехала в зону СВО

Чтиво

10.02.2023 16:00
Без политики
Серый кардинал сцены
Как работает концертный звукорежиссер в Петрозаводске.
САБАЙТРАВЭЛ – и сэкономил, и заработал, и бизнес построил
08.02.2023 16:00
«На пенсию я не надеюсь»
30.01.2023 18:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.