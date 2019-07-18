Что случилось с ныряльщиками в Баренцевом море - рассказывает дайвер из Петрозаводска
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Петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин рассказал, что случилось на Баренцевом море, где 16 июля пропали два ныряльщика.
Ранее мурманское управление МЧС сообщало, что 16 июля поступила информация о происшествии с дайверами в результате планового погружения с инструктором в районе населенного пункта Лиинахамари, мыса Палтусово перо, на выходе из Печенгского залива.
Северо-западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
Под версии следствия, 16 июля двое мужчин осуществляли погружение с аквалангом в районе полуострова Немецкий.
"При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10 градусов без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - сообщается на сайте управления.
Одни из пропавших дайверов – 47-летний петрозаводчанин Павел Попов.
Свидетель этих событий, Дмитрий Беленихин, на своей странице "ВКонтакте" подробно рассказал, что происходило в день погружения. С разрешения автора "Столица на Онего" решила опубликовать мнение дайвера:
"Анализируя ситуацию на данный момент, как ныряльщик с 20-летним стажем, я не могу найти разумных объяснений случившемуся, так как уровень подготовки дайверов, простой план, минимальные глубины, хорошая видимость, практически отсутствующее течение, достаточно теплая по нашим меркам вода в 8-9 градусов, известное обоим место, не могли привести к какой-то угрожающей ситуации. Оба владели подтвержденными и свежими навыками как спасения, так и самоспасения, не говоря уже о технике и теории погружения. Даже если предположить самое худшее, один должен был вернуться. Исходя из этого, для себя могу найти лишь два объяснения: или нападение крупного морского животного, или грубое нарушение плана и правил погружений".
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