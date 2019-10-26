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Новости. Общество
18:00, 26 Октября 2019
фото: Кадр из трейлера фильма "Поменяться местами"

Что смотреть в кино прямо сейчас?

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Опубликована подборка фильмов, которые можно уже сегодня посмотреть в кинотеатрах.

Подборку опубликовало издание Peopletalk.

1. "Текст" (18+). Экранизация одноименного бестселлера Дмитрия Глуховского. Это очень напряженная история о парне, который вышел из тюрьмы (он провел за решеткой семь лет по ложному обвинению) и решил отомстить заклятому врагу. В главных ролях: Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский.

2. "Поменяться местами" (16+). Романтическая комедия от Джона Лэндиса, режиссера фильма "2+1". Это история об успешном писателе, который однажды просыпается и обнаруживает, что он теперь простой учитель, а вот его жена стала знаменитой пианисткой и совсем его не помнит.

3. "Арахисовый сокол" (16+). Приключенческая новинка о парне по имени Зак с синдромом Дауна, который сбегает из больницы, чтобы осуществить свою мечту.

4. "Дикая лига" (12+). Картина, основанная на реальных событиях начала XX века, – о простом парне Варламе, который вместе с купцом, создали первую народную футбольную команду.

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