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«Что тебе Финляндия!»: бизнес-омбудсмен при президенте РФ рассказал, что его удивило в Карелии

Новости. Общество
16:17, 17 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, приехавший сегодня в Петрозаводск, оказался приятно удивлен новым аэропортом и отремонтированными дорогами.

Об этом он рассказал на встрече с представителями карельского бизнеса.

«Карелия, в принципе удивляет… Визитка — аэропорт, у вас с визиткой все хорошо… Удивил сразу аэропорт, удивили дороги. Прямо едешь и что тебе Финляндия! Очень все в едином стиле, так скажем. Но проблем по-прежнему хватает, и наша задача следить, чтобы они быстро решались», — сказал Титов.

Одной из главных задач он назвал господдержку отраслей экономики, пострадавших из—за пандемии коронавируса. Карелия — в числе лидеров среди регионов России.

«Мы считаем, что здесь одна из самых эффективных, самых хорошо выстроенных систем поддержки», — пояснил бизнес-омбудсмен.

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Комментарии

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User
2021-08-17 17:57:08
А зачем он приехал-то?
бюджет
2021-08-17 17:51:39
Этого Титова надо по "Коле" , хотя бы от Пряжи и до Гирваса, денек покатать, что он потом начнет говорить и сравнивать......
Вася
2021-08-17 17:47:42
Грустно, тускло и беспросветно становится в нашей стране.
Изя
2021-08-17 17:44:20
Совсем в маскве одурели ((( :)
User
2021-08-17 17:37:30
Отремонтированный аэропорт показали, а вокзал постеснялись? :) Куда там финнам до "Пудожской ривьеры"!
карел
2021-08-17 17:22:46
В глубинку проедь , деЯтель и глаза открой .
Лана Текучева
2021-08-17 17:00:51
"Что тебе Финляндия?" Да то, что люди там живут, а не выживают! И никто не трубит о развитии бизнеса, а тихо делает дело и вносит свою лепту в повышение благосостояния граждан. :)
Беня
2021-08-17 16:50:52
Это известное когнитивное искажение. Про него и поговорки есть (Везде хорошо где нас нет) и анекдоты (не путай туризм с эмиграцией).
А то шо проблем хватает - это правда. Правда она горькая, жесткая, холодная да еще и в глаза колет, в отличие от приятных и прогрессивных когнитивных ловушек :)
Oleg Potekhin
2021-08-17 16:48:18
Балаган.
Гость
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