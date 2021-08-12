«Что тебе Финляндия!»: бизнес-омбудсмен при президенте РФ рассказал, что его удивило в Карелии

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, приехавший сегодня в Петрозаводск, оказался приятно удивлен новым аэропортом и отремонтированными дорогами.

Об этом он рассказал на встрече с представителями карельского бизнеса.

«Карелия, в принципе удивляет… Визитка — аэропорт, у вас с визиткой все хорошо… Удивил сразу аэропорт, удивили дороги. Прямо едешь и что тебе Финляндия! Очень все в едином стиле, так скажем. Но проблем по-прежнему хватает, и наша задача следить, чтобы они быстро решались», — сказал Титов.

Одной из главных задач он назвал господдержку отраслей экономики, пострадавших из—за пандемии коронавируса. Карелия — в числе лидеров среди регионов России.

«Мы считаем, что здесь одна из самых эффективных, самых хорошо выстроенных систем поддержки», — пояснил бизнес-омбудсмен.